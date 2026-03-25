Игорь Артамонов обсудил с инвесторами перспективы развития промпредприятий в регионе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу

с руководителями крупных производственных предприятий региона. Главными темами диалога стали текущая ситуация на заводах, инвестиционные планы на ближайшие годы, а также социальная ответственность бизнеса.

Одним из ключевых спикеров встречи стал директор по производству ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» Бариш Текдемир. Крупнейший в Европе завод с полным циклом производства, выпускающий более 300 наименований белой техники, продолжает поставлять на рынок новинки. В 2025 году предприятие запустило линейку «Файтер» на заводе холодильников и инновационные серии «Поэма» (Hotpoint) и «Кронос» (Indesit) на заводе стиральных машин. Продукция, занимающая 16,1% российского рынка, поставляется в страны СНГ. В 2026 году компания планирует инвестировать в модернизацию больше 450 млн рублей, создать 60 новых рабочих мест и запустить 10 роботизированных комплексов. Также в планах – внедрение технологий искусственного интеллекта.

Генеральный директор ООО «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев представил губернатору амбициозные планы по развитию производства. Предприятие, выпускающее почти 100 наименований средств защиты растений, реализует четыре инвестпроекта на сумму почти 1,5 млрд рублей. Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» и поддержке Регионального центра компетенций, завод уже добился роста производительности на 4,21% и увеличил мощности на 6,7%. В 2026 году здесь запустят две новые линии и выведут на рынок больше 20 уникальных препаратов. Стратегическая цель к 2027 году – войти в топ-3 производителей России.

Участником встречи также стал директор ООО «Эгида» Дмитрий Жданов. Это предприятие – один из лидеров рынка пенополиуретана в России. Каждый второй диван в стране сделан из поролона, произведенного в Липецкой области. Завод ежегодно выпускает около 24 тысяч тонн продукции. Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволило в 2025 году нарастить этот показатель на 20% и запустить три новые марки материала.

Игорь Артамонов отметил вклад предприятий не только в экономику, но и в

социальную сферу. Так, ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» спонсирует студенческие фестивали, а для сотрудников действуют программы ДМС, бесплатного питания и компенсации занятий спортом. «Шанс Энтерпрайз» активно помогает учебным заведениям, участвует в экологических акциях (на территории завода заложен плодовый сад) и ведёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для сотрудников. Губернатор также высоко оценил активность компании «Эгида» в сфере промышленного туризма и профориентации: ежемесячно завод посещают больше 100 школьников и студентов. Здесь также развивают корпоративный спорт и пропагандируеют здоровый образ жизни.

Подводя итоги встречи, Игорь Артамонов подчеркнул, что предприятия не только наращивают объемы производства и осваивают меры поддержки (субсидии, займы ФРП), но и остаются надёжными социальными партнёрами.

«Мы видим, как системная работа Регионального центра компетенций, инвестиции в автоматизацию и ответственный подход к поддержке трудовых коллективов дают конкретный результат. Такие встречи позволяют точечно настраивать региональную политику, чтобы промышленность оставалась локомотивом развития Липецкой области», — резюмировал глава региона.