Игорь Артамонов обсудил с ИT-разработчиками и промышленниками сотрудничество в создании ИИ-продуктов и подготовке кадров

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с представителями работающих в регионе ИT-компаний и промышленных предприятий, которые внедряют или разрабатывают решения на основе искусственного интеллекта. Цель встречи – выявить лучшие практики, обменяться опытом и определить пути для масштабирования успешных проектов, в том числе в государственном секторе для повышения эффективности и улучшения качества оказания услуг населению.

«Нам важно понимать, кто сегодня в регионе является лидерами по применению ИИ. Хотим обменяться практиками и мнениями. Мы готовы не только перенимать лучший опыт бизнеса, но и делиться своими наработками, а также готовить нужные предприятиям кадры», – отметил губернатор.

На встрече был представлен ряд перспективных проектов, которые уже реализуются или могут быть применены в регионе. К примеру, разработка компании «Медсофт» неоднократно отмечалась Минздравом России. Это система «Квазар» – она применяется в медучреждениях Липецкой области и помогает автоматизировать документооборот, работу регистратуры, учёт лекарств. А в прошлом году в сервисе появился виртуальный помощник, который распознаёт речь врача и может вводить надиктованные данные в документ.

Директор по развитию цифровых сервисов компании «Сингента Продакшн» Виктория Илюшина представила разработки, которые всё больше становятся востребованными в агропромышленном комплексе. В частности, создание цифровых двойников предприятий с полными данными о полях и производственных процессах позволяет в режиме реального времени прогнозировать урожайность, оптимизировать использование удобрений и планировать логистику.

Также в ходе встречи обсуждались проекты по использованию искусственного интеллекта для решения социально-экономических задач. Речь шла о системах автоматического мониторинга состояния дорожного покрытия, выявления несанкционированной торговли алкоголем и анализа земельных ресурсов.