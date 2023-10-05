Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкими педагогами, ставшими победителями и финалистами профессиональных конкурсов 2023 года, и обсудил с ними перспективы сферы образования. В числе затронутых тем: актуальность возвращения практики привлечения учеников к общественно полезному труду, ранняя профориентация и наставничество.

«Нет ничего плохого в том, чтобы приучать детей к труду с раннего возраста. Семья, школа, общество – все должны настраивать ребенка не только на получение определенной профессии, но и на то, что придется трудиться. Работы не надо бояться», – поделился мнением по первому вопросу Игорь Артамонов.

Насыщенным получилось обсуждение программ профориентации школьников, в том числе психологического тестирования. Учителя выразили желание направлять учеников на выбор нужных для региона профессий, в которых они смогут себя реализовать. «В регионе колоссальный спрос на технические специальности. Предприятия, которые намерены расширять производства и набирать новых сотрудников, должны тесно сотрудничать с образовательными организациями», – добавил губернатор.

В ходе беседы родились интересные идеи, в частности, по созданию атласа Липецкой области, по которому помимо географии можно будет изучить специализацию предприятий, востребованность трудовых ресурсов и возможности для профподготовки на определенных территориях. Вторая идея касалась проведения карьерных фестивалей для родителей. Они позволят объяснить старшему поколению, что сейчас престижно, перспективно и хорошо оплачивается.