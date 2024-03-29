Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкими предпринимателями. Присутствовали представители гостиничной отрасли, сферы торговли и медицинских услуг.

Владимир Щедрин и Оксана Бородина несколько лет назад приобрели заброшенное здание в центре Задонска — на улице Крупской. Дом — двухэтажный, исторический: в XIX его построил купец II гильдии Павел Маликов. На преображение Дома с аркой супруги потратили 25 миллионов рублей, 10 из которых — средства регионального гранта «Туризм». Сейчас в Доме с аркой открыт бутик-отель. Туристам предлагают прогуляться по музею сословных традиций «Жили-были в Задонье», учат мастерить крестьянских кукол и отливать восковые свечи. Работает ресторан купеческой кухни. В планах у хозяев — благоустроить приусадебную территорию и открыть летнее кафе с верандами и сценой. С губернатором владельцы обсудили включение Дома с аркой в один из турмаршрутов.

«С каждым годом в Липецкой области всё больше туристов. Мы очень заинтересованы в развитии сферы гостеприимства и поддерживаем интересные и перспективные проекты», – прокомментировал губернатор.

Гендиректор сети медицинских центров «Наш Доктор» Сергей Мартынов рассказал о социальных проектах. Компания оказывает бесплатную помощь участникам СВО. Кроме того, занимается научными исследованиями по физиотерапевтическому лечению.

Также губернатор встретился с Игорем Моисеевым, председателем потребительского кооператива «Нилан». Компания специализируется на мясных деликатесах и полуфабрикатах. На прошлой неделе с продукцией «Нилана» познакомили посетителей выставки «Россия». Самой популярной закуской там стала ливерная колбаса. Также предприятие заключило контракт с одной из крупных торговых сетей. Планируют запустить доставку продуктов в Липецке.