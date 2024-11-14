Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с липецкими участниками президентской программы «Время героев». Несколько из них прошли курс заочно, а участник первого очного потока Роман Балашов сейчас проходит стажировку в областном правительстве и, как отметил глава региона, фактически стал полноценным членом команды.

Игорь Артамонов добавил, что работу с липецкими участниками программы «Время героев» курирует его первый заместитель Александр Рябченко. Он постоянно находится с ними на связи.

Сегодня состоялась очередная встреча с военнослужащими, которые заинтересованы в работе на благо региона.

«Ребята с большим патриотическим настроем. Хотят и с молодёжью работать, и в спорте, и в обеспечении безопасности, и на государственной службе применять своё стратегическое мышление и желание помогать людям. Потенциал огромный», – прокомментировал губернатор.

Руководитель области добавил, что с каждым детально проговариваются все возможные варианты сотрудничества. Со своей стороны регион готов помочь с наставничеством и дополнительными курсами по определённым компетенциям.