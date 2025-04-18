Игорь Артамонов обсудил с новым вице-губернатором Романом Балашовым первоочередные задачи в работе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил первоочередные задачи и ключевые приоритеты в работе нового вице-губернатора, ветерана СВО Романа Балашова. В должности заместителя главы региона он — с 14 апреля. В ведении Романа Юрьевича — вопросы мобилизационной подготовки, молодёжной политики и спорта.

Игорь Артамонов поручил новому вице-губернатору усилить работу в части комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь не только о предоставлении имеющихся мер социальной помощи и льгот, но и о системной работе по адаптации бойцов к мирной жизни. Ключевыми аспектами станет всестороннее содействие в решении имеющихся у демобилизованных военнослужащих вопросов.

«Что касается спорта, задача — развитие инфраструктуры, взаимодействие с федерациями, завершение крупных проектов. В приоритете — строительство ФОКа в Ельце, завершение «Зелёного острова» — настоящего спортгорода под открытым небом. Направление молодёжной политики — не менее важное. У нас талантливая, сильная молодёжь. Но важно, чтобы за действиями стояли ценности. Патриотизм — не лозунг, а фундамент. Уверен, Роман Юрьевич сможет привнести новое и в эту работу», — комментирует глава региона.

Роман Балашов родился в 1989 году в Липецке. В 2011 году окончил Военный авиационный инженерный университет в Воронеже (ныне — Военно-воздушная академия имени Н. Жуковского и Ю. Гагарина). Имеет более 17 лет боевого опыта, служил в горячих точках. За выполнение боевых задач в зоне СВО награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу». В мае 2024 года стал участником президентской программы «Время героев». Стажировку проходил на базе правительства Липецкой области под наставничеством главы региона Игоря Артамонова.