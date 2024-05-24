Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с педагогами, которые в этом году стали победителями областных конкурсов. Глава региона поздравил учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования с высокими профессиональными достижениями и поблагодарил за ответственный труд и любовь к детям.

Руководитель области ответил на вопросы педагогов и рассказал о мерах поддержки, которые действуют в региональной сфере образования.

«За последние шесть лет зарплата педагогических работников выросла на 50%. Мы ввели подъёмные для молодых учителей, психологов, воспитателей, которые пришли в школы и детсады сразу после вузов. Больше 300 специалистов этой мерой поддержки воспользовались и пришли работать в сферу образования», – прокомментировал губернатор.

В ходе беседы был затронут вопрос наставничества. Как рассказали педагоги, им не хватало практики во время учёбы, из-за чего было много сложностей в первые годы работы. Губернатор поддержал предложение учительского сообщества о развитии наставнических практик в школах.

«Вопрос с педагогической практикой мы, конечно, обсудим с нашим профильным вузом. Но в первую очередь начнём с наставников в школах, чтобы помощь опытных учителей начинающим стала привычным делом», – подытожил губернатор.