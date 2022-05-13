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Игорь Артамонов обсудил с подрядчиками ход ремонта улицы 50 лет НЛМК в Липецке

31 минута назад
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Выездное совещание по вопросу ремонта улицы 50 лет НЛМК в Липецке провёл глава региона Игорь Артамонов. Он встретился с руководителем подрядной организации, реконструирующей городскую магистраль. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и на сегодняшний день выполнены на 85%.

«На данном этапе динамика работ вызывает оптимизм. Мы не торопим подрядчика. Главное, чтобы всё было сделано правильно и качественно», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Проект реконструкции предусматривает расширение проезжей части, на всём протяжении будут установлены современные светодиодные светильники, обустроены карманы для общественного транспорта, просторные пешеходные зоны и велодорожки.

Один из важных этапов реконструкции – строительство ливневой канализации. Ранее из-за её отсутствия находящаяся в низине улица оказывалась затопленной после сильных дождей. Строительство очистных сооружений и ливнёвки позволит решить эту проблему. Открыть движение на обновлённой магистрали планируют осенью текущего года.

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