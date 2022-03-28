Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с руководителями строительных компаний и подрядных организаций региона. Обсуждались меры поддержки строительной отрасти в сложившейся экономической ситуации.

В ходе совещания отмечалось, что главная задача – выполнение всех объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм – остаётся неизменной. Так, на федеральном уровне уже принят ряд законов, направленных на социально-экономическую поддержку регионов и реализацию запланированных проектов. В частности, внесены изменения в ФЗ-44, расширяющие возможность заключения контрактов с единственным поставщиком на торгах. Рассматривается и возможность авансирования уже заключённых государственных контрактов. Это позволит подрядчикам иметь объём оборотных средств, необходимых для закупки строительных материалов, а также поможет поддержать их в условиях сложившейся ситуации на рынке.

Глава региона Игорь Артамонов обратил внимание участников встречи на то, что Липецкая область обладает большим промышленным потенциалом. ОЭЗ «Липецк» неоднократно признавалась одной из лучших в стране, и может служить основой для открытия новых производств, например, металлоконструкций и других строительных материалов.

«Несмотря на экономическую ситуацию, возведение социально важных объектов и жилья в Липецкой области не остановится. И здесь важна командная работа: застройщиков, подрядчиков, руководителей муниципалитетов и профильных управлений. Мы нацелены на рассмотрение ваших предложений, готовы оказывать финансовую поддержку, помогать с документацией», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.