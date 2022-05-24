Областной форум «Защита прав предпринимателей в современных условиях» состоялся сегодня на площадке особой экономической зоны «Липецк». Масштабный слет организован по инициативе администрации региона и прокуратуры Липецкой области в рамках декады защиты прав предпринимателей. Ее основная задача – повышение уровня правовой и финансовой грамотности представителей бизнес-сообщества, оказание содействия в развитии, снижение административных барьеров, обеспечение экономической стабильности в регионе.

Около 200 представителей власти, бизнес-сообщества, муниципалитетов, контролирующих органов, судебной и правоохранительной систем, общественных организаций высказали свое мнение по вопросам реализации предпринимательской инициативы. В ходе панельной дискуссии и во время работы дискуссионных площадок обсуждались вопросы организации контрольно-надзорных мероприятий в 2022 году и обеспечение мерами поддержки субъектов экономической деятельности. В открытом диалоге с властью бизнесмены обозначили наиболее актуальные проблемы предпринимательской деятельности, проанализировали результативность мер государственной поддержки, узнали о новых возможностях, которые администрация региона создает для уверенного развития этого сектора экономики.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, выступая на форуме, отметил, что атмосфера конструктивного взаимодействия свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в улучшении предпринимательского климата в регионе. «Мы начали реализацию нового серьезного проекта «Бизнес-куратор», который будет действовать во всех районах и помогать начинающим предпринимателям. Не оставлены без помощи и другие представители предпринимательского сообщества. Кроме того, хотелось бы понимания всех взаимодействующих сторон, что устранение административных барьеров, снижение административной нагрузки на бизнес – совместная задача бизнеса и власти», – подчеркнул Игорь Артамонов. Также он отметил, что акценты сегодня нужно сместить в сторону общей ответственности власти и бизнеса в стремлении сделать Липецкую область более комфортной для малого бизнеса.

На форуме отмечалось, что сегодня в регионе зарегистрировано почти 40 тыс. предпринимателей, в сфере МСП заняты около 152 тыс. человек. Липецкая область занимает второе место в ЦФО по динамике роста работников в этом секторе экономики. Областная власть стремится создать максимально благоприятные условия для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Для этого в регионе созданы и активно работают Фонд развития промышленности, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, центр «Мой бизнес», где действует горячая линия, дающая возможность всем желающим не только обозначить проблемы в сфере предпринимательской деятельности, но и получить профессиональную помощь по всем вопросам. С 1998 года в Липецкой области работает координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства под руководством главы региона. В Совет входят представители практически всех областных отраслевых управлений, контролирующих органов и общественных объединений предпринимателей. Итогом сегодняшнего форума стали, в частности, предложения новых механизмов продуктивного сотрудничества власти и бизнес-сообщества, создания в Липецкой области благоприятного предпринимательского климата.