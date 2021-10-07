Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с представителями индустрии красоты. Обсуждалась региональная поддержка бизнеса, которой уже пользуются или хотели бы получить бьюти-мастера.

В ходе встречи отмечалось, что соцконтракты, услуги Центра «Мой бизнес» и займы от Липецкого областного фонда поддержки бизнеса помогают малому бизнесу развиваться. Предприниматели выразили готовность к созданию сообщества бьюти-мастеров региона для защиты и представления своих интересов.

«Развитие малого и среднего предпринимательства всегда было и остаётся в числе основных приоритетов нашей работы. Мы готовы поддерживать перспективные проекты. Когда вы объединитесь и представите свои интересы коллективно, то станет понятно, как ещё может поддержать вас региональная власть», – отметил Игорь Артамонов.