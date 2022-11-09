Губернатор региона Игорь Артамонов провел рабочую встречу с военным комиссаром Липецкой области Валерием Герасименко и заместителем военного прокурора Тамбовского гарнизона (на прокурорском участке в городе Липецке) Евгением Мицюком. Главной темой беседы стали обращения родственников мобилизованных липчан в правительство региона.

Игорь Артамонов подчеркнул, что частичная мобилизация в Липецкой области завершилась. Доведенное Генштабом РФ задание регион выполнил. «Теперь к нам поступает множество вопросов и жалоб от семей мобилизованных жителей региона, – сказал губернатор. – В частности, гуманитарная помощь из области для земляков, по словам военнослужащих, зачастую к ним не попадает. Мы бы хотели, чтобы эти случаи проверили. И, как и положено по закону, эти обращения были бы переадресованы в военную прокуратуру».

Также губернатор отметил, что не менее актуален вопрос информирования родственников мобилизованных о местонахождении военнослужащего. В Минобороны России получить информацию крайне затруднительно. «Учитывая, что сейчас бойцы из Липецкой области распределяются по различным воинским частям, считаю целесообразным провести работу по формированию полного списка дислокации всех воинских частей, где служат ребята из нашего региона, постоянно его актуализировать, в том числе для отправки гуманитарного груза и полевой почты», – добавил Игорь Артамонов.

В свою очередь Евгений Мицюк подчеркнул, что в случае потери связи с военнослужащим за информацией необходимо обращаться в штаб Западного военного округа. Он находится в Санкт-Петербурге по адресу Дворцовая площадь, 10.

В Липецкой области всем органам власти поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат, подчеркнул губернатор в ходе встречи.