Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с руководителями производственных компаний региона волнующие их вопросы и выслушал предложения по развитию экономического сектора. Встреча состоялась в рамках совещания Липецкой областной ассоциации промышленных предприятий по подведению итогов уходящего года.

«Этот год был не простой, но экономика региона смогла выдержать удар. Более того, в кризисных условиях мы смогли разглядеть новые возможности и воспользоваться ими. Сейчас большой запрос поступает по линии Министерства обороны, импортозамещения. У нас есть хорошие примеры в этой сфере. Мы готовы поддерживать успешные проекты, которые приносят прибыль. Ведь они делают вклад не только в промышленную сферу, но и социальную, которая в многом зависит от налоговых отчислений», – сказал Игорь Артамонов.

В числе вопросов, волнующих промышленников, – кадровая обеспеченность, возросшая кадастровая стоимость объектов и недостаточная внутренняя кооперация между субъектами бизнеса. Предприниматели пожаловались, что зачастую сами не знают, что производится на территории области, и ищут партнеров и поставщиков комплектующих и сырья в других регионах. Упростить взаимодействие помог бы кластерный подход, то есть объединение нескольких предприятий одной отрасли на одной площадке или посредством создания для управляющей компании, которая взяла бы на себя сопровождение сделок. Также возможно возобновление проведения бизнес-ярмарок. Все эти подходы и методы Липецкой области хорошо известны. В следующем году правительство региона готово поддержать их на новом уровне.