Рабочую встречу с региональными поставщиками комплектующих для бытовой техники провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития этого сегмента промышленного производства в регионе.

О деятельности компании ООО «Ильпеа-Сар» сообщил ее генеральный директор Владимир Игнатов. Это дочернее предприятие группы INDUSTRIE ILPEA s.p.a., имеющей 33 завода в 16 странах на пяти континентах. Предприятие в Липецкой области осуществляет серийное производство магнитных и немагнитных уплотнителей (а также полуфабрикатов для их производства) для дверей бытовых холодильников, входных металлических дверей, уплотнителей (манжет) и сливных гофрированных шлангов для стиральных машин. Сейчас в компании трудятся 74 человека, но в ближайшей перспективе планируется увеличение штата в связи с ростом объемов производства.

Генеральный директор ООО ЛПО «Электроаппарат» Ирина Холодова рассказала губернатору, что выпуск товарной продукции в 2022 году по отношению к 2021 году несколько снизился. «Но трудовой коллектив и заказы мы сохранили, – отметила Ирина Холодова. – Работаем и над укреплением стратегического партнерства с предприятиями-производителями бытовой техники торговых марок «Indesit», «Ariston», «Thermex», «Frigoglass». Кроме того, активно стремимся развивать взаимовыгодное сотрудничество с производителями «Атлант» и «Haier».

ООО ЛПО «Электроаппарат» – машиностроительный комплекс, включающий разработку и проектирование, обработку металла, литье пластмасс, переработку кабельной продукции, производства гальваническое, сборочное, инструментальное и электронных изделий. В условиях рыночной экономики главной целью «Электроаппарата» остается социально-трудовая реабилитация инвалидов. По уставу предприятия работники-инвалиды должны составлять не менее 50% от численности персонала, в 2021 году доля инвалидов в общей численности составляет 51% или 147 человек.

Руководители предприятий «Ильпеа-Сар» и «Электроаппарат» в ходе беседы высоко оценили региональные меры поддержки. Они поблагодарили Игоря Артамонова за возможность получения субсидий, а также займов и грантов областного Фонда развития промышленности.

ООО «Юнионвайр» на встрече презентовала генеральный директор Светлана Загорская. Компания, в которой трудятся 100 человек, работает в Липецкой области с 2009 года и производит электропроводку для бытовой техники. Заказами предприятие обеспечено, отметила гендиректор, а в перспективе планируется увеличение объемов производства за счет привлечения новых деловых партнеров.

Во время встречи Игорь Артамонов особо отметил важность объединения власти и бизнеса для решения актуальных задач, стоящих сегодня в регионе по развитию экономики и промышленного потенциала. «Совместные усилия обязательно приведут нас к желаемому результату, – считает Игорь Артамонов. – У Липецкой области богатая база производства комплектующих для бытовой техники. Уверен, что наш регион имеет все шансы расширить взаимовыгодное сотрудничество с известными брендами».