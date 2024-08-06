Губернатор региона Игорь Артамонов провёл встречу с мэром Липецка Романом Ченцовым. Обсуждались планы по дорожному ремонту и благоустройству территорий вокруг поликлиник, реконструкции освещения улицы Катукова и закупке новых аттракционов для Нижнего Парка.

По словам Игоря Артамонова, вопрос ремонта дорог обсуждается им на каждой встрече с Романом Ченцовым. При этом благоустройство социально значимых объектов также не остаётся без внимания региональной и городской властей. «Сейчас ремонтируем в городе несколько поликлиник. Будет красиво, свежо, а вот прилегающая территория не везде отвечает современным стандартам. Там, где проблема стоит наиболее остро, уже в этом году сделаем нормальные парковки, дороги и тротуары», — отметил глава региона.

На встрече также обсуждалась комплексная реконструкция сетей освещения на улице Катукова. Планируется установка светодиодных фонарей на участке от кольца на пересечении улиц Московской и Катукова до кольца на площади Танкистов.

В Нижнем Парке Липецка планируется установка новых аттракционов. Их хотят вернуть на историческое место в честь 220-летия парка.

«Предложение поддержал. Планируем установить в парке больше 10 аттракционов. Мэр взял на себя обязательства сделать к следующему летнему сезону. Аттракционы будут современные и новые – прямо с завода», – прокомментировал губернатор.