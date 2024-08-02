В Минтрансе России состоялась встреча Министра транспорта РФ Романа Старовойта с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Обсуждались вопросы дорожного хозяйства, обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта, а также повышения качества транспортного обслуживания пассажиров.

Как подчеркнул глава Минтранса, благодаря своему географическому расположению Липецкая область имеет значительный потенциал социально-экономического развития, в том числе за счет возможностей транспортной инфраструктуры. Отмечена положительная динамика работы транспортного комплекса региона. В текущем году в Липецкую область за счет существующих мер поддержки обновления общественного транспорта запланирована поставка 54 единиц общественного транспорта, в том числе 18 трамваев и 36 автобусов.

Протяженность автомобильных дорог в Липецкой области – почти 16,5 тыс. км, из них региональных – около 5,5 тыс. км, местных – свыше 10,5 тыс. км. Федеральная сеть на территории региона находится в нормативном состоянии на 92,8 %.

Губернатор отметил, что за 5 лет в регионе было построено и приведено в порядок более 2 800 км дорог. Отремонтировано 34 мостовых сооружения, в этом году к ним добавятся еще 14. Завершается реализация 2 этапа Восточного обхода Липецка, который замкнет кольцевой маршрут вокруг города, позволит оптимизировать транспортные потоки, в том числе в направлении промышленной зоны, и улучшить межрегиональные транспортные связи.

Один из ключевых для региона дорожных проектов – реконструкция Октябрьского моста в Липецке. Сооружение является важной транспортной артерией, связывающей спальные районы города, расположенные преимущественно на правом берегу реки Воронеж, с промышленной площадкой ПАО «НЛМК», расположенной на левом берегу. Мост построен в 1972 году, а с 2021 года находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщил глава региона, на территории Липецкой области запланирована реализация проекта комплексного развития городского электрического транспорта на основе механизма концессии. Он предусматривает поставку трамваев, строительство трамвайных путей и депо. В настоящее время ведется работа над проектной документацией.

В рамках мер поддержки Минтранса по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта в Липецкую область в 2023-2024 гг. поставлено 114 ед. транспорта (58 автобусов, 46 трамваев, 10 электробусов). В настоящее время Минтрансом формируются меры дальнейшей федеральной поддержки обновления городского пассажирского транспорта до 2030 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Помимо этого, рассмотрены вопросы выделения дополнительной федеральной поддержки на финансовое обеспечение дорожной деятельности.