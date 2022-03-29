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Игорь Артамонов обсудил с руководителем крупной сельхозкомпании работу аграриев в условиях санкций

17 минут назад
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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Раненбургъ» Александром Ржеусским. Предприятие специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур в нашем регионе, есть посевные площади в Рязанской области.

В ходе встречи обсуждались особенности работы сельхозкомпаний в условиях западных санкций. Как рассказал руководитель «Раненбурга», к посевным работам компания готова. Недостатка в семенах, материалах и технике нет. Более того, планируется увеличение урожайности зерновых культур, кукурузы, подсолнечника и рапса. Компания готовит к вводу в эксплуатацию свой семенной завод для переработки и очистки сои. В планах открытие рапсового и зернового элеваторов.

«Ваши оптимистичные прогнозы не могут не радовать. Уверен, с поставленными задачами как ваше предприятие, так и другие агрокомпании региона справятся. Для этого созданы все условия и оказывается весомая господдержка», – отметил Игорь Артамонов.

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