Губернатор Липецкой области провёл встречу с руководителями четырёх промышленных предприятий, работающих в регионе. Обсуждались планы по развитию производств и вопросы, связанные с санкциями.

Компания Квернеланд Груп, занимающаяся производством и сбытом сельхозтехники, отметила высокий спрос на продукцию. Значительная часть комплектующих оказалась под санкциями. Сейчас ведутся переговоры с рядом компаний по замене. Иностранный собственник Квернеланда уверяет, что планирует продолжить работу в Липецкой области. Как отметил руководитель местного производства, предприятие готово перепрофилироваться и развиваться.

«Поддерживаем ваше стремление развивать производство и желание сохранить сотрудников. Со своей стороны готовы оказать необходимую помощь», – сказал губернатор.

Предприятие Евро Слатс представило планы по развитию каркасно-панельного домостроения. Сегодня компания – один из ведущих производителей сборных бетонных строительных элементов и деревянных ферм в России. В год на производстве способны выпускать до 50 домокомплектов, в планах – увеличить годовой объём до 200 сборных конструкций. Игорь Артамонов отметил, что такое производство интересно региону, в том числе и в сфере строительства спортивных объектов.

Свои проекты губернатору представила и компания Эколайн. Резидент липецкого технопарка производит удобрения исключительно органического происхождения, которые до 35% повышают урожайность сельхозкультур, увеличивают плодородность почвы, сохраняют растения здоровыми. Сотрудники предприятия занимаются научно-исследовательской работой по созданию микробиологических удобрений и биопрепаратов для решения экологических проблем. Свои разработки компания планирует представить местным аграриям. Губернатор поручил оказать содействие в организации встречи Эколайна с представителями липецкого АПК.

Руководитель компании «Артэкс Трансхолод» рассказал о планах по расширению производства. Предприятие выпускает, устанавливает и обслуживает транспортное климатическое оборудование. Сейчас на эту продукцию отмечается повышенный спрос. Для увеличения производства необходимо приобрести новое помещение и оборудование. Игорь Артамонов поручил своему заместителю Сергею Курбатову проработать возможность оказания поддержки из фонда поддержки малого бизнеса.

«Предприятие перспективное, наукоёмкое и полностью соответствует ESG-принципам. Разумеется, мы должны поддерживать такие компании», – подчеркнул губернатор.