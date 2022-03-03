Взаимодействие региональной власти и промышленных предприятий в сложной экономической ситуации обсуждалось на сегодняшнем совещании в администрации. Были приглашены руководители местных компаний и представители зарубежных инвесторов. С представителями бизнеса встретился руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что регион заинтересован в сохранении и развитии производства (иностранного и отечественного), и предложил выстроить диалог по вопросам поддержки.

«Управление инвестиций и инноваций всегда открыто к активному сотрудничеству. Вы можете получить необходимую информацию о мерах поддержки, предложить свои идеи, обозначить проблемы, решение которых мы постараемся найти совместными усилиями», – сказал глава региона.

Руководитель области отметил, что трудности неизбежны, но регион прилагает усилия для их оперативного решения и смягчения последствий. В настоящее время остро стоят вопросы логистики и импорта ряда товаров и комплектующих элементов производства. С представителями промышленных предприятий глава региона подробно обсудил возможности перестроения логистических цепочек, поиск новых путей доставки необходимой продукции и развитие импортозамещения.

«Сейчас наша главная цель в сфере промышленности – импортозамещение. В регионе, да и в стране в целом, появляется много свободных ниш, поэтому для ряда компаний кризис может стать отправной точкой в успешном развитии. Конечно, мы будем приветствовать такие производства и поддерживать», – подчеркнул Игорь Артамонов.