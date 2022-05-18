«Индезит Интернешнл» не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области. Планы компании сегодня озвучило её руководство в ходе встречи с главой региона Игорем Артамоновым.

Руководитель области побывал в производственной зоне завода, где была проведена модернизация оборудования. Затем состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества. После введения санкций компания испытывает ряд трудностей как со сбытом продукции на внешних рынках, так и с поставкой комплектующих из Европы. Завод приостановил производство в начале марта. В настоящий момент работа частично восстановлена. Логистический вопрос решается, сейчас тестируются два новых варианта доставки компонентов, необходимых для производства бытовой техники.

Один из острых вопросов – занятость сотрудников и выплата заработной платы. На сегодняшний день в штате предприятия – более 2200 человек. В марте около полутора тысяч работников находились в простое, сейчас их количество снизилось до 463. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. Кроме того, 1 мая зарплаты были увеличены за счёт индексации.

Игорь Артамонов попросил руководство компании строго соблюдать все социальные обязательства перед сотрудниками. И подчеркнул, что администрация региона готова помочь с проработкой логистических цепочек, чтобы завод увеличил объёмы выпускаемой продукции и занятость работников.

«Штат компании большой, и нас очень волнует будущее людей, работающих здесь. Мы бы хотели получить факты, подтверждающие ваше стремление продолжать бизнес в Липецкой области и обоснование того, что нынешняя ситуация на заводе вызвана исключительно экономическими причинами, и не имеет политических мотивов», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Представители «Индезит Интернешнл», в свою очередь, заверили, что компания гарантирует выполнение социальных обязательств, в частности рассматривает возможности индексации заработной платы всем работникам в июне.