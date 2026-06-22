Игорь Артамонов обсудил с руководством «РИР Энерго» работу компании в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «РИР» Ксенией Сухотиной. Компания управляет энергетической и коммунальной инфраструктурой в ряде регионов России. В Липецкой области работу ведёт филиал АО «РИР Энерго» — «Липецкая генерация».

Основное внимание на встрече уделили вопросам, которые напрямую влияют на качество жизни: надёжности теплоснабжения, горячего водоснабжения, восстановлению благоустройства после ремонтов на сетях, информированию населения при аварийных работах и дополнительной защите объектов инфраструктуры.

Игорь Артамонов отметил, что обращения по вопросам ЖКХ остаются одними из самых частых. Значительная часть жалоб связана не только с самими технологическими работами, но и с тем, как после них восстанавливаются дворы, тротуары, дороги и другие элементы городской среды.

Отдельно обсудили ситуацию с раскопками после ремонта сетей. По словам губернатора, жители не должны неделями сталкиваться с разрытыми участками, повреждённым покрытием и временными ограничениями там, где аварийные или плановые работы уже завершены.

«При авариях на объектах ЖКХ важно быстро приступать к восстановлению и своевременно сообщать людям понятные сроки завершения работ. Информирование уже ведётся через разные каналы, в том числе через МАКС. Но не менее важна вторая часть — восстановление благоустройства. Если работы завершены, территория должна быть приведена в порядок без необоснованных задержек», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Также на встрече рассмотрели вопросы безопасности объектов коммунальной инфраструктуры. ТЭЦ в регионе уже обеспечены усиленной охраной и видеонаблюдением. Дополнительно планируется реализовать ещё ряд защитных мероприятий. Губернатор отметил, что безопасность таких объектов является общей зоной ответственности региона и ресурсоснабжающей организации, поэтому финансовое участие в этой работе должно быть совместным.

Ещё одна тема — качество теплоснабжения многоквартирных домов в отопительный период. Жители регулярно обращают внимание на случаи, когда плата за отопление остаётся высокой, а температура батарей в квартирах не соответствует ожиданиям. Для более точного контроля параметров системы обсуждается возможность использования современных датчиков, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать температуру, давление и другие показатели на выходе с теплоисточников и на входе в многоквартирные дома.

Такие решения могут помочь быстрее определять, на каком участке возникает проблема: у поставщика ресурса, на сетях или внутри дома. Отдельно планируется проработать механизм взаимодействия между ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями, включая установку оборудования, обмен данными и реагирование на отклонения.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по нескольким направлениям: повышению дисциплины при восстановлении благоустройства после ремонтов, совершенствованию системы информирования жителей, усилению защиты коммунальной инфраструктуры и внедрению более точного контроля параметров теплоснабжения.

«Позиция правительства области здесь простая: коммунальная инфраструктура должна работать устойчиво, а жители должны получать понятную информацию и качественную услугу. Все спорные вопросы нужно решать не после массовых жалоб, а в рабочем порядке и заранее», — отметил Игорь Артамонов.