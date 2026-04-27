Игорь Артамонов обсудил с сенатором Евгенией Уваркиной приоритетные для Липецкой области задачи

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с представителем от исполнительного органа государственной власти региона в Совете Федерации Евгенией Уваркиной. Они обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей, помощи многодетным семьям и другие темы.

«Эти вопросы требуют постоянного внимания и системной работы на всех уровнях, — подчеркнул Игорь Артамонов. — Евгения Юрьевна активно отстаивает инициативы нашего региона в верхней палате парламента, детально разбирается в поставленных задачах и с большой ответственностью относится к их решению».

Ещё одна важная тема встречи — организация детского отдыха. Именно при поддержке Совета Федерации в области начали строить быстровозводимые корпуса в лагерях. На сегодняшний день в регионе установлено уже 13 таких модулей, а до конца года планируется построить еще четыре. Помимо этого, сенатор и губернатор обсудили развитие инфраструктуры в муниципалитетах и повышение туристической привлекательности региона, в частности — Ельца.