Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей встречи с Заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой в Москве обсудил реализацию в регионе важнейших программ в социальной сфере и здравоохранении. Игорь Артамонов подчеркнул, что благодаря участию Татьяны Голиковой, в Липецке в этом году открылся первый в России Центр молодёжной карьеры и стартовал масштабный проект по трудоустройству выпускников.

За восемь месяцев проект объединил более 17 тысяч молодых участников: школьников, студентов средних и высших учебных заведений, молодых специалистов. Команда Центра помогает каждому обратившемуся пройти путь от выбора профессии до трудоустройства. Лидеры среди востребованных профессий: электрики, сварщики, операторы станков с программным управлением, механики и учителя. «Это показатель того, что ребята выбирают перспективные профессии, необходимые в экономике», — отметил губернатор.

Также для поддержки выпускников в Липецкой области запущена платформа «Патронаж.Кадры», на которой 74% пользователей находят работу в кратчайшие сроки. Для оставшихся 26% действует отложенное трудоустройство: кто-то отправляется в армию, кто-то уходит в декрет, а кому-то требуется дополнительное обучение. «Мы на связи с каждым и никому не отказываем. Более 1000 предприятий активно взаимодействуют с нашими кадровыми центрами, и конкуренция за молодых специалистов только растёт. Благодаря этому зарплаты участников проекта нередко выше среднего уровня по региону», — добавил Игорь Артамонов.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил вице-премьеру, что с учётом планов по открытию собственного медицинского вуза, а в дальнейшем и созданию межвузовского кампуса, через несколько лет регион решит проблему дефицита кадров и выстроит систему гарантированного трудоустройства молодёжи на востребованные и высокооплачиваемые специальности. «Сейчас мы закладываем фундамент для того, чтобы молодёжь оставалась в Липецкой области, строила карьеру и развивалась», — подытожил Игорь Артамонов.

Также на встрече обсудили проекты в сфере здравоохранения, в частности комплексную программу по ремонту поликлиник и строительству новых медицинских учреждений.