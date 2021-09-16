На состоявшейся в Усмани встрече главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с лидерами общественного мнения муниципалитета подробно проанализированы итоги развития района и перспективы дальнейшего повышения качества жизни усманцев.

Глава региона отметил, что район является одним из наиболее благополучных в Липецкой области и неоднократно получал гранты из областной казны за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. Результаты оценивались в сферах экономики, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищного строительства и обеспечения граждан жильем, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения.

«Мы всегда поддержим и окажем помощь, если району, например, не хватает средств на реализацию социально значимого и важного для людей проекта. Строительство новых школ и фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт дорог и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и обновление досуговых центров, возведение спортивных и культурных объектов – все это мы обсуждаем с жителями, получаем от вас предложения, ставим цели и вместе их добиваемся. Думаю, что наша совместная деятельность позволит значительно поднять качество жизни людей и уровень их удовлетворенности работой органов власти», – сказал на встрече Игорь Артамонов.

Около 40 усманцев сегодня получили областные награды за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии района.