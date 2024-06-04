Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили поддержку субъектов малого и среднего бизнеса посредством социального контракта, реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Прометей», а также работу региона, направленную на борьбу с кадровым дефицитом в здравоохранении.

Валентина Матвиенко заявила, что держит на личном контроле реализацию проекта «Агрегатор», направленного на помощь местным сельхозпроизводителям в реализации их продукции в крупных сетевых магазинах. «Слежу за тем, как реализуется этот проект. Нужно создавать новые форматы для сбыта фермерской продукции, продукции малого и среднего бизнеса. Крупные сетевые магазины стали значительно лучше относится к товарам локальных брендов. И без поддержки губернатора реализовать такой проект было бы невозможно», – прокомментировала спикер СФ. Проект «Агрегатор» запущен в Липецкой области в ноябре 2022 года. Сейчас в нём не только фермеры, но и получатели соцконтрактов. Участвовать в проекте будущим сельхозпроизводителям предлагают ещё при оформлении этой меры поддержки. Такой кейс для них — гарантия рынка сбыта и получения стабильной прибыли. За год можно выручить до 400 тыс. рублей. Товарооборот продукции с момента запуска проекта составил более 192 миллионов рублей.

Также стороны обсудили проект по возрождению детского оздоровительного лагеря «Прометей». В этом году в лагере обновили центральную площадь, костровую, построили крытый бассейн и три модульных корпуса: за лето в «Прометее» смогут дополнительно отдохнуть ещё 528 ребят. Ещё два таких корпуса возведут в 2025 году. «Дети имеют право на комфортный и качественный летний отдых: участие в образовательных, оздоровительных и спортивных программах. Надеюсь, что этот проект вы доведёте до конца и вернёте былую славу этому лагерю. «Прометей» был широко известен в Советском Союзе», — отметила глава Совета Федерации.

Также Валентина Матвиенко отметила работу региона в преодолении кадрового дефицита в медицине. «Медицинский вуз и жильё медикам — ближайшие наши планы, — комментирует встречу губернатор региона Игорь Артамонов. — Валентина Ивановна также отметила работу нашей команды в сельском хозяйстве, экономике и социальной сфере. Обратила внимание, что надо внимательнее заниматься вопросами экологии. Работаем в этом направлении».