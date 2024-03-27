Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с женщинами-водителями региона. Их количество растет, сейчас автобусами управляют 30 женщин, 15% из них трудоустроились за последние пять лет. Переобучение на водителя автобуса можно пройти бесплатно, от центра занятости или от предприятия. Во время учебы назначается стипендия или пособие.

«Тенденция к увеличению количества женщин-водителей наметилась совсем недавно. Мы очень дорожим нашими сотрудницами. Дисциплинированными, ответственными и аккуратными. Хотим услышать предложения каждой, проработать их и, при возможности, реализовать», – сказал Игорь Артамнов на встрече.

Как рассказали женщины, многие из них мечтали именно об этой работе. Другие пришли в водители уже состоявшимися профессионалами в других сферах после переобучения от центра занятости. Сотрудницы транспортных предприятий попросили пересмотреть график работы, а также оборудовать конечные остановки транспорта местами для отдыха и приёма пищи. Предложения взяты в работу.