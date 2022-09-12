Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с Татьяной Дьяконовой, депутатом Государственной Думы, членом комиссии Госсовета по молодежной политике, председателем клуба Лидеров России «Эльбрус».

Они обсудили важные задачи региона в сфере молодежной политики. В частности, меры социальной поддержки, содействие предпринимательской деятельности, формирование необходимых социальных условий для развития молодёжи. Игорь Артамонов рассказал Татьяне Дьяконовой о планах региона по созданию интеллект-центра на базе лагеря «Прометей».

«Во всех сферах, будь то политика или экономика, для молодежи — талантливой, активной и трудолюбивой должен быть зеленый свет. Важная задача сегодняшнего дня — оснащение детских учреждений инфраструктурой. Недавно мы приняли на баланс детский лагерь «Прометей», который находится не в самом лучшем состоянии. Работа по его модернизации предстоит очень большая. Нам нужна ваша поддержка для сотрудничества в этом направлении», — сказал Игорь Артамонов.

Татьяна Дьяконова отметила, что вместе с командой готова поработать над содержательным наполнением этого проекта. Также депутат Государственной Думы РФ сообщила губернатору, что Липецкая область может поучаствовать в федеральной программе по модернизации пространств для молодёжи, которые должны стать точками притяжения для молодых людей.

«Это даст возможность региону получить субсидии на ремонт зданий, помещений, предназначенных для досуга, развития нашей молодежи. Пока эта программа не может охватить все регионы, но уверена, что у Липецкой области есть все возможности попасть в нее», — отметила Татьяна Дьяконова.

В июле этого года Татьяна Дьяконова также встречалась с членами Молодежного парламента Липецкой области и поддержала предложение молодых людей освободить от подоходного налога получаемые молодежью гранты на реализацию важных социальных инициатив. «Это предложение я буду озвучивать во время заседания комиссии Госсовета по молодежной политики. Также необходимо создать во всех муниципальных районах отделы по молодежной политике. Сейчас они не везде есть», — сказала Татьяна Дьяконова.

Губернатор и депутат Государственной Думы РФ подробно обсудили детали и план совместной работы.