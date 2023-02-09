Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с врио руководителя Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяной Аушевой. Обсудили ветеринарный контроль, улучшение фитосанитарного статуса, а также вопросы ведения сельскохозяйственной деятельности, контроля ввозимой и вывозимой продукции.

Татьяна Аушева рассказала губернатору о работе службы на территории Липецкой области. В 2022 году в регионе проведено более 5 тысяч профилактических мероприятий по линии Россельхознадзора. Под пристальным вниманием специалистов находились животные и птицы в личных подсобных хозяйствах. Для этого велся и продолжает проводиться подворовый учет живности. Случаев заболеваний на территории Липецкой области за последние три года зафиксировано значительно меньше, чем у соседей. Чтобы сохранить положительную динамику, необходим достоверный учет животных и птицы в дикой природе и ЛПХ, а также соблюдение «закрытого» режима содержания и запрет выгула птицы на территории сельских поселений. Участники встречи договорились о совместной работе по интеграции региональной системы идентификации животных с федеральной информационной системой «Хорриот».

Для улучшения и сохранения фитосанитарного статуса Липецкой области будет разработана региональная программа по борьбе с карантинными объектами, в том числе особое внимание планируют уделить профилактике заболеваний основной культуры – пшеницы, которая в значительном количестве отгружается на экспорт. «Для нас очень важно соблюдать баланс между интенсификацией производства сельхозпродукции и сохранением экологии. Мы уделяем этому большое внимание и рассчитываем сотрудничать по всем направлениям», – добавил Игорь Артамонов.

Для повышения прозрачности учета охотничьих ресурсов было предложено утвердить схемы охотустройства Липецкой области и максимальную численность охотничьих ресурсов.