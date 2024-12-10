Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о подготовке к старту нового кадрового проекта «Гордость региона», который станет продолжением федеральной программы «Время героев». Он ещё раз объединит участников СВО и тех, кто помогает им в тылу: волонтёров, сотрудников гуманитарных штабов, активных граждан. И это ключевая особенность региональной программы — расширенный состав участников.

«Проект «Гордость региона» — это не только про обучение, но и про создание новой команды лидеров, готовых взять на себя ответственность за развитие Липецкой области. 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста. Мы хотим показать, что вклад каждого важен — и на передовой, и в тылу. А ещё дать этим людям новые возможности для роста и реализации их идей», – пояснил Игорь Артамонов.

Этапов программы будет несколько. С 9 по 31 января — приём заявок. С 1 по 20 февраля — отбор участников на базе создаваемой Ассоциации ветеранов СВО. 23 февраля начнётся образовательный этап с участием региональных и федеральных экспертов. Завершится программа в мае, накануне Дня Победы.

Наставниками станут вице-губернаторы, главы муниципалитетов и руководители ведомств. Партнёрами проекта выступят Президентская Академия, мастерская управления «Сенеж», АНО «Диалог» и фонд «Защитники Отечества».

«Участники СВО и волонтёры — это настоящая новая элита. Их опыт и лидерские качества нужны не только сегодня, но и завтра, для развития региона и страны. «Гордость региона» — это программа для тех, кто хочет менять жизнь к лучшему», – добавил губернатор.