Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция запланирована на 2 ноября. Начало – в 14:00.
Посмотреть эфир можно будет на официальных страницах губернатора в Телеграме и ВКонтакте.
«Расскажу, что удалось сделать за этот год в регионе, какие проекты мы реализовали и что в планах. Затронем самые разные темы – дороги и благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, образование и развитие культуры. Конечно, поговорим о помощи участникам СВО и их семьям», – сообщил губернатор в своих соцсетях.
Вопросы можно задавать на нескольких площадках:
– на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», где появилась специальная кнопка;
– по телефону Единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-00;
– в комментариях под постом на странице губернатора в сети ВКонтакте.
Вопросы принимаются до 31 октября.