Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция запланирована на 2 ноября. Начало – в 14:00.

Посмотреть эфир можно будет на официальных страницах губернатора в Телеграме и ВКонтакте.

«Расскажу, что удалось сделать за этот год в регионе, какие проекты мы реализовали и что в планах. Затронем самые разные темы – дороги и благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, образование и развитие культуры. Конечно, поговорим о помощи участникам СВО и их семьям», – сообщил губернатор в своих соцсетях.

Вопросы можно задавать на нескольких площадках:

– на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», где появилась специальная кнопка;

– по телефону Единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-00;

– в комментариях под постом на странице губернатора в сети ВКонтакте.

Вопросы принимаются до 31 октября.