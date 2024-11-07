Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в прямом эфире ответит на вопросы жителей.Также он расскажет о проделанной работе и новых проектах.

Обратиться к главе региона может любой желающий. Вопросы принимаются сразу на нескольких площадках:

– на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», где есть специальная кнопка в шапке страницы; – по телефону 8-800-450-48-00 с 8:00 до 20:00 ежедневно; – в комментариях под постом губернатора в социальной сети ВКонтакте.

Прямой эфир состоится 20 ноября в 12:00 в Центре управления регионом.

«Для меня очень важно поддерживать связь с каждым из вас, помогать решать проблемы и не менее важно получать ваши предложения по дальнейшему развитию региона, – подчеркнул губернатор, обращаясь к жителям в своём тг-канале. – Обязательно пишите и звоните, ни один вопрос не останется без ответа – даже если не успеем рассмотреть его в эфире. Обратную связь получит каждый».