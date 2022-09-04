Ход работ и темпы строительства поликлиники Липецкой городской детской больницы проверил губернатор Игорь Артамонов. Коробка здания полностью готова, завершены работы по устройству кровли основного корпуса. Ведется устройство фасада, внутренних и наружных инженерных сетей, выполняются отделочные работы.

Игорь Артамонов посмотрел будущие отделения поликлиники и регистратуры, обратил внимание представителей управления здравоохранения на необходимость создания максимально комфортных условий для маленьких пациентов, в том числе дизайн и цветовые решения.

«Строительство началось в ноябре прошлого года, мы приезжали сюда, когда еще был котлован. Потом началось возведение первого этажа. Темпы работы контролировали на каждом этапе. Сейчас видим, что объект практически завершен. В декабре должны сдать. В строителях мы уверены. Попросили кураторов из управления здравоохранения взять на контроль поставку оборудования. Поликлиника должна открыться вовремя», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Реализация проекта ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На строительство выделено около 470 млн рублей, в том числе на оснащение 136 млн рублей. Поликлиника будет состоять из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанных переходом. Будет работать дневной стационар с 30 койками. В смену в медучреждении смогут принимать до 400 человек.

В рамках оснащения поликлиники планируется закупить 2 600 единиц медицинского оборудования, мебели, офисной мебели, оргтехники, в том числе ультразвуковые аппараты диагностические, комплекс рентгеновский диагностический, стационарный цифровой, компьютеризированную систему для электроэнцефалографии.