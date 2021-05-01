Школу №24 в Ельце, где завершается капитальный ремонт, осмотрел сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Общеобразовательное учреждение работает с 1972 года, и здесь за все время практически не было серьезного обновления. Вместе с главой города Евгением Боровских руководитель региона подробно обсудил все детали капремонта готовящегося к открытию в сентябре современного образовательного комплекса, где будет работать филиал Центра поддержки одаренных детей «Стратегия», производственные площадки инженерной направленности и спортивные объекты.

В школе учатся более 600 детей, и ежегодно их число увеличивается в среднем на 7-8 %. Это не только юные жители прилегающих микрорайонов, но и других районов города, и Елецкого района. В 2020 году школа вошла в топ-10 общеобразовательных учреждений Липецкой области, обучающиеся которых включены в рейтинг успеваемости Заочной школы «Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Также здесь есть спортивные и кадетские классы, реализуются программы дополнительного образования.

Строители за несколько месяцев отремонтировали в здании школы полы, стены и потолки, заменили всю электрику и сантехнику. На эти цели из областного бюджета было направлено 42 млн рублей, еще 6,3 млн добавил муниципалитет. Также на ремонт крыши, лестниц и вентиляции, установку витражей, организацию технологических классов привлечены внебюджетные средства, это около 16,6 млн. рублей. Вложился в обновление школы и Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», выделив 10 млн. рублей. Но потребность в дополнительном финансировании все еще существенная, почти 64,7 млн рублей. В частности, необходимы средства на ремонт фасада и пожарную сигнализацию, приобретение новой мебели и благоустройство пришкольной территории, где поставят новое ограждение, обустроят спортивные объекты, в том числе обновят футбольное поле, сделают баскетбольную и волейбольную площадки. Кроме того, запланировано и масштабное озеленение вокруг школы. Будут снесены аварийные деревья и посажены молодые.

После осмотра школы Игорь Артамонов сказал, что дополнительное финансирование для окончания всех ремонтных работ будет выделено. «И Ельцу, и другим городам и районам Липецкой области очень нужны современные школы. Мы стремимся, чтобы нашим детям было комфортно учиться, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься любимым увлечением. И, безусловно, такие новые школы должны стать центром притяжения для жителей ближайших микрорайонов. Кроме того, мы будем стремиться объединять школы с детскими садами, формируя современные образовательные комплексы. Это работа на перспективу, но она крайне необходима, если мы хотим сделать жизнь людей более комфортной и повысить ее качество», – подчеркнул Игорь Артамонов.