Открытие сразу двух детских садов состоялось в Липецке. Дошкольные учреждения построили в микрорайонах Университетский и Взлётный. Оба детсада возвели с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В общей сложности в два проекта вложили около миллиарда рублей.

В открытии детсадов принял участие губернатор региона Игорь Артамонов, который контролировал ход работ на всех этапах строительства.

«Оба детских сада сданы в срок, выполнены все условия контрактов. Мы видим достойный результат. Тут и подрядчик постарался, и коллективы детсадов воплотили хорошие идеи. Получилось функционально, современно и очень комфортно», – прокомментировал губернатор.

Детский сад в микрорайоне Университетском построили по индивидуальному проекту, который высоко оценили в Минстрое России. Учреждение может принять 224 ребёнка. Для детей создали увлекательные локации и образовательные программы. Открыли здесь квант-музей, био-квантум, MBA kids. У коллектива есть планы, направленные на подготовку детей к жизни в современной цифровой среде. Собираются обучать дошкольные группы программированию и финансовой грамотности. Для проведения детсадовских праздников сделали кафетерий, мини-кинотеатр, поставили горку с сухим бассейном. Есть соляная и сенсорная комнаты.

Второй детский сад рассчитан на 350 мест. Здесь тоже есть кванториум, арт-студия и умная теплица. Установлен мобильный планетарий. Почти вся мебель изготовлена липецким производителем. Свои предложения в проект внёс коллектив детсада. По предложению педагогов в учебных кабинетах кирпичные перегородки заменили стеклянными, визуально расширив пространство.

«Два новых детсада в Липецке не только современные и красивые, но и крайне нужные. Теперь мы сможем разгрузить соседние детсады, в которых есть переполненные группы. Для Университетского микрорайона это очень актуально. А второй садик будут посещать дети сразу двух новых микрорайонов – Звёздного и Взлётного. В последнем мы строим ещё и самую большую школу в регионе», – отметил Игорь Артамонов