Игорь Артамонов открыл «Мой социальный центр» в Ельце

Второй в Липецкой области «Мой социальный центр» открылся на улице Мира в Ельце. В здании разместились сразу три отделения местной службы соцзащиты: отделение комплексной реабилитации инвалидов, отделение социальных кураторов и отделение по работе с пожилыми людьми и инвалидами.

В церемонии открытия Центра принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что здание постарались сделать максимально комфортным, современным и наполненным. «Надеемся, что всем, кто придёт в «Мой социальный центр», захочется задержаться дольше. Ведь это не просто про получение социальных услуг — про поддержку и заботу, которой мы хотим окружить каждого нашего жителя», — отметил руководитель региона.

На первом этаже гостей встречает администратор. Также здесь – зоны для занятий спортом, танцами и творческие мастерские, актовый зал и переговорная, где работают социальные кураторы. Они будут принимать участников проекта «Липецкое долголетие», членов семей участников СВО, многодетных семей и получателей услуг проекта «Инклюзия48». Второй этаж практически полностью отведён под отделение комплексной реабилитации детей и взрослых с ограничениями здоровья. Есть кабинеты психолога, логопеда, реабилитолога и зал для адаптивной физкультуры с современными тренажёрами. На прилегающей к центру территории скоро появится летний кинотеатр — под открытым небом.