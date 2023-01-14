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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия отделения общей врачебной практики в селе Воронец Елецкого района. Здание построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На строительство было выделено около 40 млн рублей, из них более 5 млн – на оборудование.

«Очень здорово, что программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» пришла и в село Воронец. Люди смогут получать качественную доступную медицинскую помощь», – сказал Игорь Артамонов.

Отделение сможет обслуживать более тысячи жителей этого села и окрестностей: Паниковец, Чернышовка, Быковка, Большая Александровка, Красный Хутор, Приречье.

В здании оборудованы кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровой кабинет, перевязочный и физиотерапевтический, медицинской профилактики, а также манипуляционная, аптечный пункт и дневной стационар. Приём будут вести врач-терапевт, фельдшер, акушер, стоматолог.

В распоряжении врачей есть всё необходимое: электрокардиограф, кардиовизор, лабораторное, офтальмологическое, реанимационное и физиотерапевтическое оборудование. В Елецком районе работают четыре отделения общей врачебной практики и два фельдшерско-акушерских пункта.

С 2023 по 2025 год в регионе запланировано строительство 41 фельдшерско-акушерского пункта и шести отделений общей врачебной практики.