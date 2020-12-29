Глава администрации Липецкой области сегодня открыл новый детский сад в Липецке. Он расположен в микрорайоне Победа, называется «Облачный кит» и рассчитан на 350 детей.

Образовательная программа детского сада находится в тесном взаимодействии с программой соседней школы информационных технологий №26. Особое внимание будет уделено сенсорному воспитанию, развитию алгоритмического мышления и моторики малышей, а также организации научно-исследовательской деятельности. В образовательном процессе будут использоваться возможности дополненной реальности, робототехника и традиционные средства воспитания, образования и развития.

«Приятно, что открываются такие современные детские сады. Оборудование, прекрасные комнаты, спортзал – все есть для гармоничного развития детей. Акцент сделан на технологическом образовании, которое дети продолжат в соседней школе», – отметил Игорь Артамонов.

Здание дошкольного образовательного построено с учётом всех нормативов. Ясельные группы расположены на первом этаже и имеют автономные входы, оборудованные двойными тамбурами, а крыльцо каждой группы оборудовано аппарелями для детских колясок. Кроме того, в помещениях игровых, спален и раздевальных первого этажа предусмотрен подогрев полов. На втором этаже располагаются медицинский блок, физкультурный зал, кладовые помещения для спортинвентаря и чистого белья, а на третьем – кабинет логопеда и музыкальный зал.