Новый Дом культуры построен в селе Ратчино Добровского района. Сегодня состоялось торжественное открытие, в котором принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Это большое событие для села. Знаю, что жители этого ждали. Теперь у вас есть замечательные возможности для занятий творчеством, ремёслами, для изучения литературы, работы с детьми. Уверен, наши старания не пройдут бесследно, и каждый найдёт здесь занятия по интересам», – сказал руководитель региона.

ДК в Ратчино построен в рамках нацпроекта «Культура». В объект было вложено около 30 млн рублей. В здании разместились библиотека, выездные классы школы искусств райцентра Доброе, самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты. Зрительный зал рассчитан на 200 человек. Он оборудован современной мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа.

До этого в Ратчино был ДК, построенный в 1976 году. С момента открытия здание ни разу капитально не ремонтировалось. Оно устарело и обветшало. Потребность в новом учреждении культуры была высокой и очевидной. Среди местных жителей очень много творческих людей, которые с удовольствием посещают Дом культуры и занимаются в девяти творческих клубах.

«Новый Дом культуры – только начало. Скоро в Ратчино будет и новый объект здравоохранения, планируется капитальный ремонт школы. Жизнь в селе будет развиваться», – прокомментировал глава Добровского района Анатолий Попов.