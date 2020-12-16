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Игорь Артамонов открыл новый ФАП в Добровском районе

25 минут назад
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Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся сегодня в селе Замартынье Добровского района. В церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Артамонов. Он осмотрел приемную фельдшера и процедурный кабинеты, оценил как работает телемедицина. Все ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет. Это позволяет проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам.

Игорь Артамонов обратил внимание на бумажные карточки и попросил  медиков перевести в электронный вид, ведь все ФАПы  подключены к системе «Квазар», где хранятся все электронные карточки пациентов.

«Приятно открывать такие  фельдшерско – акушерские пункты. Два ФАПа  начали работать на этой неделе в Елецком районе. Они очень востребованы у жителей. Людям не надо ехать в район в больницу или поликлинику. Продолжим дальше развивать первичное звено  здравоохранения и делать медицинскую помощь доступнее»,  – отметил Игорь Артамонов. 

ФАП построен по типовому проекту. Помещение отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови.

Строительство, закупка медицинского оборудования и мебели велись в рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость проведенных работ в Добровском районе составила около 10 млн рублей. 

Игорь Артамонов также осмотрел площадку для строительства стационарно-поликлинического корпуса  Добровской районной больницы рядом с существующим  учреждением здравоохранения.  Проектно  – сметная документация разработана.

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