Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Воловский округ и Тербунский район. Первым пунктом маршрута стал культурно-спортивный комплекс «Луч» в селе Набережное, открытый в 2016 году. Губернатор отметил, что учреждение удачно сочетает в себе оба направления: и культурное, и спортивное. Спортзал идеален не только для занятий, но и для проведения соревнований. Есть гимнастический зал, библиотека и хороший актовый зал. В нем в этот день состоялась встреча с жителями муниципалитета, на которой руководитель региона рассказал о достижениях Липецкой области за последние годы и ответил на вопросы воловцев.

В Тербунах Игорь Артамонов заехал в новый корпус школы искусств, который сегодня распахнул свои двери после ремонта. Здание специально реконструировали под учреждение дополнительного образования. Работы шли два года в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Была увеличена высота второго этажа, здание утеплено снаружи, сделана новая крыша, установлены новые окна и двери, фасад приобрёл новый облик, заменены все инженерные сети, установлены системы пожаротушения, видеонаблюдения, охранной сигнализации, предусмотрена доступная среда. Для обучения и удобства преподавателей и учеников появились интерактивные панели, компьютерное оборудование, новые музыкальные инструменты, выставочные стенды, пополнился натурный фонд. В школе работают три отделения: музыкальное, хореографическое и художественное.

Игорь Артамонов прошел по кабинетам, пообщался с преподавателями и воспитанниками музыкального отделения. Выяснил, что наиболее востребованное в ДШИ – обучение игре на музыкальных инструментах. Особенно много желающих заниматься на баяне и аккордеоне. Ансамбли участвуют в конкурсах и занимают призовые места. А всего в ДШИ обучается более 400 детей.

«Прекрасная школа и, самое главное, нужная, – резюмировал Игорь Артамонов. – Видим востребованность таких учреждений в регионе. Значит, есть задача делать больше и лучше – строить новые школы искусств или ремонтировать имеющиеся, чтобы у детей была возможность приобщаться к прекрасному и учиться музыке».

Также Игорь Артамонов посетил школу райцентра, в которой два года назад была сделана пристройка, как говорится, по последнему слову техники. Были учтены самые современные образовательные практики, в том числе создана «Точка роста», где дети занимаются робототехникой, 3D-моделированием и другими современными направлениями. В школе появился свой планетарий, в котором дети изучают физику, астрономию и готовят индивидуальные проекты. Завершился визит губернатора в муниципалитет встречей с общественностью.