Игорь Артамонов открыл Областной образовательный форум в Липецке

Накануне в Липецке стартовал XXII Областной образовательный форум «Единое пространство: от дошкольника до профессионала». Масштабное событие, объединяющее представителей сферы образования региона, традиционно открылось торжественной церемонией награждения лучших педагогов Липецкой области. В этом году высоких наград и признания удостоены 70 человек.

«Нравится эта добрая традиция — начинать форум с чествования учителей. Сегодня мы отметили 70 лучших. Ведь именно благодаря их труду, их энергии и таланту развивается и движется вперёд вся образовательная система»,— подчеркнул Игорь Артамонов.

В своем выступлении губернатор представил развернутый отчет о развитии отрасли за последние шесть лет. Ключевым показателем стал двукратный рост бюджета образования: с 21,5 миллиарда рублей в 2020 году до 40,9 миллиарда рублей в 2026 году. Выделенные средства направлены на строительство и капитальный ремонт учебных заведений, создание новых ученических мест, обновление материально-технической базы и поддержку педагогических кадров.

Особый акцент был в выступлении главы области был сделан на реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья». В текущем году в регионе в рамках этих программ ведутся капитальные ремонты более чем в 30 школах и 6 детских садах.

Также в рамках выступления Игорь Артамонов отметил рост популярности среднего профессионального образования. В 2026 году 65% выпускников 9-х классов выбрали путь поступления в колледжи и техникумы. Положительную динамику обеспечил, в том числе, пилотный проект по упрощённому порядку поступления, по которому девятиклассники могут сдавать два экзамена вместо четырёх.

Руководитель региона затронул и вопрос поддержки молодых специалистов. С 2022 года стартовые выплаты получили 764 начинающих педагога. При этом, как отметил глава региона, для учителей математики, физики и информатики размер подъёмных составляет 200 тысяч рублей, для остальных категорий — 150 тысяч рублей.

У участников форума — насыщенная деловая программа. Педагогам предстоит обсудить грядущие изменения в образовательном процессе, вступающие в силу с 1 сентября, развитие системы профориентации, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и усиление воспитательной работы с молодежью. Главной темой дискуссий остается сохранение единой образовательной траектории — от дошкольного развития до выбора профессионального жизненного маршрута.

Завершающим этапом форума станут муниципальные педагогические конференции и традиционные педагогические советы в образовательных организациях региона.