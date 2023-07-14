Торжественное открытие памятника летчикам липецкого авиацентра состоялось у областного краеведческого музея. В церемонии принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Композиция стала подарком к юбилеям города и авиацентра.

«Вся страна знает летчиков Липецка, и мы гордимся нашими героями. Авиацентр обучает пилотированию на самых современных самолетах. И сейчас наши военные с честью выполняют боевые задачи в зоне СВО. Спасибо вам за ваш ратный труд. Надеемся на вас и ждем домой с победой», — сказал Игорь Артамонов.

Памятник летчикам изготовил скульптор из Смоленска, член Российской Академии Художеств Вадим Кириллов. Он лично доставил композицию в Липецк и участвовал в ее установке.Памятник сделан из бронзы, он весит 2,5 тонны, высота — 4 метра. Фигуры летчиков — в форме времен Великой Отечественной и современной — символизируют преемственность поколений в липецкой авиашколе. Скоро в краеведческом музее откроется выставка, посвященная авиацентру — экспонаты расскажут об истории летной школы и судьбах ее героев.