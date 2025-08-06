Игорь Артамонов открыл после капремонта поликлинику на Тракторном в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии поликлиники горбольницы №4 «Липецк-Мед» в микрорайоне Тракторный после капитального ремонта. Медучреждение — «два в одном»: здесь лечатся и взрослые, и дети. В смену здесь принимают 1600 пациентов.

В структуре учреждения — терапевтическое, хирургическое и стоматологическое отделения, женская консультация, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, неотложной помощи и клинико-диагностическая лаборатория.

Поликлиника размещается в трёх корпусах — семиэтажном и двух трёхэтажных. В них полностью обновили фасад, кровлю и инженерные коммуникации. Во всех кабинетах установили кондиционеры, а в торцевых помещениях — дополнительные радиаторы. Закуплена новая медицинская мебель и оборудование.

Одна из «новинок» поликлиники — лазерная сосудистая хирургия, где врачи будут выполнять малоинвазивные операции по лечению варикоза. Для офтальмологов оборудованы современные операционные с бестеневыми лампами и хирургическими столами. Расширены возможности диагностики: теперь пациенты могут рентген с контрастным веществом — барием: для этого отвели отдельное помещение.

Детская поликлиника обслуживает пять школ, семь детских садов и другие учреждения. После ремонта здесь появились зона ожидания, сухой бассейн и соляная пещера для физиотерапии. Обновились педиатрические кабинеты. В новый интерьер вписали мозаичные панно, которые украшали стены корпуса ещё с момента постройки здания.

«Упростили приём для пациентов с ограничениями здоровья. Через приложение в телефоне они будут сообщать администратору о своём приходе. Тот встретит, проводит до кабинета. Причём подниматься больному никуда не придётся — доктор сам спустится вниз. Система называется «Говорящий город», и это третье учреждение, где мы её внедряем», — добавил Игорь Артамонов.