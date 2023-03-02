Опыт Усмани по модернизации системы отопления отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с главой Усманского района Владимиром Мазо. В прошлом году в Усмани была построена автоматизированная блочно-модульная котельная, которая решила проблемы с обеспечением горячей водой и отоплением центральной районной больницы и соседних домов. Этот тепловой узел был последней больной точкой отопительной системы города. Теперь все дома и учреждения не только получают тепло без перебоев, но и могут регулировать температуру, избегать так называемых перетопов. «Усмань должна поделиться опытом по строительству и вводу котельных с другими муниципалитетами, в частности – по их использованию, а также выбору подрядчиков», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также в ходе обсуждения итогов социально-экономического развития за 2022 год был затронут один из самых резонансных для района вопрос – очистки реки Усмань. Участок водоема, протекающий по территории района, несколько лет назад уже приводился в порядок, но это оказалось временной мерой. По оценке экспертов, требуется более глобальная очистка дна от ила. В настоящее время подготовлена предварительная документация. Необходимо выделение средств из областного бюджета на изыскания и проект. Пока вопрос с этим решается, в муниципалитете берутся за благоустройство прибрежной линии. В 2023 году за счет федеральных средств начнется строительство набережной. Концепция преображения этого пространства в прошлом году победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившемся под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В числе других проектов, запланированных на 2023-2024 годы, — обустройство скверов «Юность» и «Фабричный» в Усмани, общественных зон в сельсоветах, ремонты школ и домов культуры, строительство двух ФАПов, создание современной образовательной среды и спортплощадок, реконструкция коммунальных сетей, обновление дорог и строительство жилья. К слову, программу переселения из аварийного жилья в муниципалитете планируют закрыть уже в текущем году сдачей двух четырехэтажных МКД, суммарное число квартир в которых составляет около 80. В 2022-м для переселенцев был построен трехэтажный дом. Также прошлый год запомнился открытием Молодежного центра, обустройством кемпинга, ремонтом восьми образовательных учреждений и четырех ДК, созданием двух «Точек роста», благоустройством общественных пространств, детских и спортивных площадок.

Игорь Артамонов поинтересовался, как себя чувствует бизнес на территории Усманского района. Владимир Мазо сообщил, что все иностранные инвесторы в муниципалитете остались и строят планы по дальнейшему расширению производства.