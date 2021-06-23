Глава Липецкой области Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина проверили, как идет реконструкция площади у спорткомплекса «Звёздный». Завершены работы по армированию чаши фонтана, в ближайшее время специалисты перейдут к монтажу бетонной плиты, которая зимой будет выполнять функцию катка. По просьбе жителей на площади для детей будут установлены игровая и спортивная площадки.

«Нужно проверить качество материалов, чтобы они отвечали всем стандартам. Также необходимо усилить количество людей на объекте, чтобы сделать всё вовремя», – отметил Игорь Артамонов.

Реконструкция затронет и здание спорткомплекса. Уже завершен демонтаж старого фриза на фасадах, ведется установка металлического каркаса на стене со стороны улицы Космонавтов, на который будут закрепляться сайдинг и керамогранитные панели серых оттенков. Кроме того, рабочие приступили к возведению фундамента для здания кафе и пункта проката.

Обновление площади проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в партнёрстве со Сбербанком. Ход работ строго контролируется, подчеркнул Игорь Артамонов.

В ходе объезда областного центра глава региона осмотрел муниципальные здания на улицах Гагарина и Первомайской, где также идет ремонт. Предполагается, что в них разместятся учреждения культуры и молодёжной сферы, Центр управления регионом, городское и областное IT- управления, Единая диспетчерская служба.

Кроме того, Игорь Артамонов посетил Петровский рынок и пообщался с заместителем руководителя. Торговые ряды давно требуют реконструкции. «То, что тут я вижу, мне совершенно не нравится. В центре города такое недопустимо. Год назад мы встречались, вы обещали благоустроить территорию, но ничего не изменилось», – сказал Игорь Артамонов, потребовав в ближайшее время разработать проект реконструкции рынка.