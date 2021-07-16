Спортивно-оздоровительная площадка «Северная» под открытым небом строится в Задонске. Благоустройство ведется на территории бывшего стадиона по улице Труда в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня ход работ оценил глава региона Игорь Артамонов.

«Жители этого микрорайона давно просили сделать здесь место для занятий спортом и прогулок. Рядом находится политехнический техникум, гимназия, детский сад. До городского парка многим далеко добираться. Решение о благоустройстве было принято с учетом мнения жителей. Теперь нужно сделать все качественно, чтобы как можно больше людей могли заниматься здесь разными видами спорта. Будем следить за ходом работ», – сообщил Игорь Артамонов.

На спортивной площадке будут оборудованы тренажеры и беговые дорожки. Жители смогут поиграть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис. Для детей обустроят площадку с качелями, песочницей, игровым комплексом. Как сообщил подрядчик, спортивно-игровое оборудование уже закуплено и поступит в конце недели.

Функциональные зоны будут связаны между собой пешеходными дорожками. Рабочие укладывают тротуарную плитку, монтируют новые сети наружного освещения. После окончания строительно-монтажных работ здесь уложат новые газоны, проведут озеленение территории, установят скамейки. Завершить благоустройство планируется в августе этого года. Общая стоимость работ из бюджетов всех уровней составит 13,6 миллионов рублей.