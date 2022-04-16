Семнадцатиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья возводится в микрорайоне «Победа» в Липецке. Ход работ оценил глава региона Игорь Артамонов.

Представитель подрядчика — ООО СЗ «Строймастер» сообщил Игорю Артамонову о готовности объекта на 33%. Сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных и горизонтальных конструкций 10-12 этажей, продолжается кирпичная кладка наружных и внутренних стен, монтаж элементов заполнения оконных проемов, сантехнические и электромонтажные работы 1-6 этажей. Работы ведутся согласно графику. Завершить строительство планируется к концу 2022 года. Игорь Артамонов поручил держать на контроле качество строящегося жилья и сохранять темпы реализации социально значимой программы.

«Программа по переселению у нас большая, и мы ее выполняем с опережением. Если мы не будем возводить дома по заказу города, то не мы не справимся. Потому что на рынке покупать очень дорого и нет того объема, качества и метража, какие нам нужны. Будем продолжать строить многоквартирные дома для ускоренной реализации программы переселения жителей», — сказал Игорь Артамонов.

В семнадцатиэтажку в микрорайоне «Победа» переедут более 350 семей из домов, признанных аварийными в 2014-2015 годах.