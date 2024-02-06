Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вчера в Ельце посетил стройплощадку будущего физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Героев. Все три корпуса уже обретают очертания. На одном установлена крыша, идет монтаж окон. На двух других возводятся стены. Общая готовность – почти 40%.

«Сдача этого объекта затянулась. Строители ошиблись в оценке грунта. Из-за этого пришлось менять сваи. Но сейчас все вопросы решены, строителей на объекте достаточно. ФОК будет качественным и самым современным в области», – оценил Игорь Артамонов.

В спорткомплексе будут созданы все условия для занятий гимнастикой, борьбой, атлетикой и спортивными играми, а также для проведения соревнований. Работы проводит подрядчик ООО «Липецксантехмонтаж-1».