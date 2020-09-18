Игорь Артамонов оценил ход строительства новой школы в Липецке

Глава администрации Липецкой области сегодня посетил стройплощадку новой липецкой школы. Её возводят в микрорайоне Европейский. Сейчас на объекте трудится около 200 человек. Закончена кладка третьего этажа, залиты чаши для бассейнов, которых будет два. Параллельно идет остекление и монтаж плит перекрытия второго этажа, прокладываются внутренние инженерные коммуникации.

«Мы, наконец, ставим на поток возведение крупных социальных объектов, которые возводятся в сжатые сроки. Ещё в феврале здесь ничего не было, сегодня здание почти готово, а уже в декабре будет сдаваться. Хотелось бы видеть такие школы и в других городах Липецкой области. Будем прилагать для этого все возможные усилия», – сказал Игорь Артамонов.











Внутри основного школьного здания уже завершены штукатурные работы. Ведётся монтаж каркаса для подвесных потолков в кабинетах. В блоке «Б», где будут располагаться начальные классы, вставляют окна, монтируют кровлю. В школе предусмотрены интересные дизайнерские решения: будут созданы зоны для творчества, отдыха и развития учеников.

Строители приступили к монтажу пешеходных дорожек, ведущих к школе. Из 4,5 тысячи квадратных метров сейчас уложено порядка 300. Идут работы и по строительству подъездной дороги к образовательному учреждению, основание устроено, его отсыпают шлаком. Как отмечают специалисты, работы на объекте идут по графику. Выполнено более 50% от общего объёма. Началась поставка оборудования.

Образовательное учреждение рассчитано на 800 детей. Планируется, что первых учеников она встретит в сентябре 2021 года. Новая школа для Липецка уникальная – она будет полилингвальной. Ведущим профилем здесь станет иноязычное образование. Причём в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке. Новая школа возводится по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».