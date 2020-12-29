Глава региона Игорь Артамонов посетил новую школу в микрорайоне Европейский г. Липецка. Строительные и отделочные работы на объекте завершены.

«Начали возводить школу в феврале. Когда строители приступали к работе, сложно было представить, как всё здесь изменится за несколько месяцев. Сейчас декабрь – школа практически готова. Большая благодарность строителям, к сентябрю будем набирать детей», – сказал Игорь Артамонов.

Строительные и отделочные работы на объекте завершены. Специалисты закончили облицовку цоколя здания керамогранитом, заасфальтировали подъездную дорогу к школе и уложили плитку на пешеходных дорожках. Также уложено безопасное прорезиненное покрытие в спортивных и игровых зонах – их будет семь. Готовы сети электроснабжения, проведены пусконаладочные работы электрического оборудования. В подвальных помещениях строители выполнили изоляцию труб – это не только обеспечит их защиту от промерзания зимой, но и предотвратит потери тепловой энергии.

В здании завершен монтаж дизайнерских светильников, обшиты сэндвич-панелями оконные откосы. Также специалисты покрасили кабинеты и установили межкомнатные двери.

Цветовые решения в секциях подобраны в соответствии с возратом учащихся. Для начальной школы используются теплые тона, так как они создают позитивный настрой и способствуют умственной активности, для старшей – более сдержанные, они позволят концентрировать внимание.

Помимо этого, специалисты смонтировали сцену в актовом зале, установили сантехнику во всех 28 санузлах и завершили лакокрасочные работы в спортивных залах. Здесь ребята смогут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и даже гандболом. В столовой смонтированы вытяжка и шкафчики, установлены мойки и электрические плиты.

Школа будет полилингвальной. Ведущим профилем станет иноязычное образование. Английский дети начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и китайский. В старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке. Кроме того, в школе создадут зоны для отдыха, творчества, группового и индивидуального обучения.

Школа возводится по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 734 млн рублей (из них 645,6 – 2020 год, 88,3 – 2021 год). Образовательное учреждение рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Планируется, что первых учеников школа встретит в сентябре 2021 года.